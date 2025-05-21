В Архангельской области локализовали пожар на 800 кв. м

«Пожар локализован на 800 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве информировали, что пострадавших в результате пожара нет.
АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Возгорание в селе Емецк Архангельской области, затронувшее многоквартирный двухэтажный дом и два частных домовладения, локализовано на 800 кв. метрах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«Пожар локализован на 800 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве информировали, что пострадавших в результате пожара нет.