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В Архангельской области локализовали пожар на 800 кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Возгорание в селе Емецк Архангельской области, затронувшее многоквартирный двухэтажный дом и два частных домовладения, локализовано на 800 кв. метрах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар локализован на 800 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что пострадавших в результате пожара нет.