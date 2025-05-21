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«Загорелась розетка в квартире»: в Красноярске 12 человек эвакуировали из многоэтажки на Вавилова

В Кировском районе Красноярска вечером 20 мая произошел сильный пожар в одной из квартир 11-этажного дома по улице Академика Вавилова, 27а.

Источник: AP 2024

Столб черного дыма был виден из разных точек правобережья.

Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, в том числе 5 детей.

Оказалось, что изначально в квартире загорелась розетка. Распространившийся огонь повредил домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м.

Возгорание ликвидировали в 21:15 силами 49 пожарных и 13 единиц техники.

«Установлено, что все произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС.