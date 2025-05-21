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Блогеров осудили за вымогательство у торговых сетей в Северо-Казахстанской области

Блогеров осудили за вымогательство у торговых сетей в Северо-Казахстанской области, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

Источник: Kapital.kz

«6 мая 2025 года вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении “блогеров”. Двое жителей Петропавловска обвинялись в том, что вымогали у торговых сетей “Магнум” и “Семейный” денежные средства за прекращение так называемых “рейдов” и освещение в социальных сетях», — сообщает надзорный орган.

Свои визиты в магазины торговых сетей они фиксировали на мобильные телефоны, собирали сведения, оглашение которых могло причинить существенный вред интересам собственников. В последующем осуществляли публикации в социальной сети Instagram и на канале Youtube.

Виновность осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела, указывается в информации.

Обвинительный приговор постановлен с участием коллегии присяжных заседателей, обоим лицам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет.