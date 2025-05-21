Минобороны сообщило о более 100 сбитых БПЛА за сутки

В Брянской области зафиксировали и сбили 41 беспилотный летательный аппарат, над Орловской областью — 37, над Курской — 31. Над Московским регионом уточнижело шесть БПЛА противника, над Владимирской областью — пять, а над Рязанской — три. Кроме того, по одному беспилотнику было замечено над территориями Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также в акватории Черного моря.