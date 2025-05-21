Минобороны сообщило о более 100 сбитых БПЛА за сутки

ВСУ атаковали Россию сотней БПЛА, сообщили в Миноблороны РФ.
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
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«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале.
В Брянской области зафиксировали и сбили 41 беспилотный летательный аппарат, над Орловской областью — 37, над Курской — 31. Над Московским регионом уточнижело шесть БПЛА противника, над Владимирской областью — пять, а над Рязанской — три. Кроме того, по одному беспилотнику было замечено над территориями Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также в акватории Черного моря.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом было уничтожено 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов. После о ликвидации БПЛА ВСУ сообщили в Тульской и Калужской областях.