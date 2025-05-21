Следователи завели дело на директора ПЭО Андрея Боровского

Всего за неисполнение своих обязанностей назначенный начальник управления по эксплуатации инфраструктуры КГУП «ПЭО» получил более 600 тысяч рублей. Товарищ распорядился деньгами по своему усмотрению. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». В расследовании также приняли участие полицейские и прокуроры.