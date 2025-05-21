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Следователи завели дело на директора ПЭО Андрея Боровского

В Приморье директора ПЭО обвиняют в растрате средств предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Директора Приморского экологического оператора Андрея Боровского обвиняют в присвоении и растрате денежных средств компании. По версии следствия, мужчина фиктивно трудоустроил знакомого: тот получал зарплату просто за свое существование, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Всего за неисполнение своих обязанностей назначенный начальник управления по эксплуатации инфраструктуры КГУП «ПЭО» получил более 600 тысяч рублей. Товарищ распорядился деньгами по своему усмотрению. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». В расследовании также приняли участие полицейские и прокуроры.

Подозреваемых задержали. 21 мая суд изберет меру пресечения.