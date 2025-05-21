Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Тульской областью

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Тульскую область. Сообщений о разрушениях и пострадавших мирных жителях не сообщается. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона отметил, что власти Тульской области контролируют ситуацию. Миляев добавил также, что опасность атаки дронов Вооруженных сил Украины сохраняется.
Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки отражались с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над девятью регионами страны.
В Минобороны РФ сообщили, что в районе Константиновки Донецкой Народной Республики российские войска нарушили систему управления украинских боевиков.