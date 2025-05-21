Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Мощный взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе. Около 30 машин оказались завалены кусками бетона. Об этом в среду, 21 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Мощный взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе. Около 30 машин оказались завалены кусками бетона. Об этом в среду, 21 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Взрыв произошел на 18 этаже многоквартирного дома в 7:00. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва стала утечка газа, передает Telegram-канал.

15 мая недалеко от детского дома в Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой. По предварительным данным, причиной взрыва стали баллоны с газом. В результате произошедшего также сгорели пять строений общепита.