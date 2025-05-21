Женщина пострадала в результате взрыва бытового газа в Ставрополе

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополе, в результате чего пострадала женщина. Об этом в среду, 21 мая, сообщил глава города Иван Ульянченко.
— В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций. (…) Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле, — написал Ульянченко в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Также в результате взрыва около 30 машин оказались завалены кусками бетона. Инцидент произошел на 18 этаже многоквартирного дома в 7:00. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров.