Женщина пострадала в результате взрыва бытового газа в Ставрополе

— В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций. (…) Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле, — написал Ульянченко в своем Telegram-канале.