Хабаровчанин бросил рюкзак с алкоголем и сбежал из супермаркета

В Хабаровске в одном из супермаркетов на улице Тихоокеанской мужчина попытался похитить продукты, но был замечен кассиром и бросил рюкзак с товаром, убегая, сообщает hab.aif.ru.
Инцидент произошёл около половины восьмого вечера. Неизвестный вошёл в торговый зал под видом покупателя, сложил в рюкзак алкоголь, колбасу и рыбу — всего на 3 тысячи рублей — и направился к выходу, минуя кассу. Женщина-кассир заметила попытку хищения и схватила мужчину за рюкзак. Тот вырвался, оставив добычу, и скрылся.
Сотрудники магазина передали записи с камер видеонаблюдения полицейским. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался 53-летний местный житель, ранее судимый за кражу и причинение вреда здоровью. Мужчина дал признательные показания.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также по части 1 статьи 161 (“грабеж”)», — сообщил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.
В последнее время в Хабаровске всё чаще фиксируют попытки хищения в магазинах. Накануне сообщалось о группе серийных магазинных воров, о похожих случаях ранее также поступали сообщения.