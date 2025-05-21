Хабаровчанин бросил рюкзак с алкоголем и сбежал из супермаркета

Инцидент произошёл около половины восьмого вечера. Неизвестный вошёл в торговый зал под видом покупателя, сложил в рюкзак алкоголь, колбасу и рыбу — всего на 3 тысячи рублей — и направился к выходу, минуя кассу. Женщина-кассир заметила попытку хищения и схватила мужчину за рюкзак. Тот вырвался, оставив добычу, и скрылся.