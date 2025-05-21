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В Мехико застрелили секретаря и помощника мэра

В центре Мехико произошло убийство личного секретаря и советника мэра Клары Бругады. Об этом инциденте сообщает газета The Guardian.

Мэр завила, что на ее секретаря и помощника совершено покушение.

В центре Мехико произошло убийство личного секретаря и советника мэра Клары Бругады. Об этом инциденте сообщает газета The Guardian.

«Вооруженные люди застрелили личного секретаря, а также советника мэра Мехико», — передает The Guardian. Они сообщают, что на кадрах наблюдения видно, как неизвестный в мотоциклетном шлеме открыл огонь по чиновникам и скрылся с сообщником. Бругада назвала инцидент прямым нападением и пообещала усилить меры безопасности.

Это самое громкое нападение на столичных чиновников с 2019 года, когда атаковали главу полиции Гарсию Харфуча. Тогда преступники, связанные с наркокартелем CJNG, устроили засаду у дома полицейского, в результате чего погибли три человека. Харфучу удалось выжить в том нападении.

Ранее во время прямого эфира в TikTok неизвестные расстреляли 23-летнюю мексиканскую блогершу Валерию Маркес. Как выяснилось, незадолго до трагедии девушка получала угрозы и подозревала, что на нее готовят покушение, рассказывает 360.ru.