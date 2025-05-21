В Мехико застрелили секретаря и помощника мэра

Это самое громкое нападение на столичных чиновников с 2019 года, когда атаковали главу полиции Гарсию Харфуча. Тогда преступники, связанные с наркокартелем CJNG, устроили засаду у дома полицейского, в результате чего погибли три человека. Харфучу удалось выжить в том нападении.