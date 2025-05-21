Глава Ставрополья сообщил о пострадавшей в жилом доме

«Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом», — сообщил Владимиров. Об этом он написал в своем telegram-канале.