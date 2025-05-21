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Глава Ставрополья сообщил о пострадавшей в жилом доме

В одной из многоэтажек по улице Тухачевского в Ставрополе утром произошел взрыв, предположительно связанный с бытовым газом, в результате чего пострадал один человек. Эту информацию подтвердил глава региона Владимир Владимиров.

В Ставрополе произошел взрыв в одной из многоэтажек, заявил Владимиров.

В одной из многоэтажек по улице Тухачевского в Ставрополе утром произошел взрыв, предположительно связанный с бытовым газом, в результате чего пострадал один человек. Эту информацию подтвердил глава региона Владимир Владимиров.

«Утром в одной из многоэтажек по ул. Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв с возгоранием в квартире на верхнем этаже. По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом», — сообщил Владимиров. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Взрыв и последующее возгорание произошли в квартире на верхнем этаже жилого дома. Все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Возгорание удалось взять под контроль. По предварительным данным, имеется одна пострадавшая, которой на данный момент предоставляется медицинская помощь.