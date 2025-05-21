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За два дня в Екатеринбурге из окон выпали двое детей

20 мая на улице Маневровая с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик.

В Екатеринбурге за два дня зафиксировали два случая падения детей из окон.

Один из инцидентов случился днем 19 мая на улице Июльской, где из окна выпала трехлетняя девочка. Как отметили в городской полиции, ребенок получил лишь сильные ушибы из-за сравнительно небольшой высоты.

Еще одно подобное происшествие случилось в 9 утра 20 мая на улице Маневровая, где с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

«В обоих случаях родители малолетних находились дома, но по разным причинам не следили за своими детьми. При этом окна были открыты и доступ к ним ограничен не был», — отметили в городском УМВД.

По каждому подобному случаю полиция проводится тщательную проверку.