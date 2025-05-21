За два дня в Екатеринбурге из окон выпали двое детей

В Екатеринбурге за два дня зафиксировали два случая падения детей из окон.
Один из инцидентов случился днем 19 мая на улице Июльской, где из окна выпала трехлетняя девочка. Как отметили в городской полиции, ребенок получил лишь сильные ушибы из-за сравнительно небольшой высоты.
Еще одно подобное происшествие случилось в 9 утра 20 мая на улице Маневровая, где с восьмого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
«В обоих случаях родители малолетних находились дома, но по разным причинам не следили за своими детьми. При этом окна были открыты и доступ к ним ограничен не был», — отметили в городском УМВД.
По каждому подобному случаю полиция проводится тщательную проверку.