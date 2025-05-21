Автомобиль под управлением 15-летней девочки вылетел в кювет под Нижним Тагилом

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, 15-летней девочке мама разрешила водить автомобиль «Крайслер 300». Водитель не справилась с управлением и допустила выезд в кювет.
В результате ДТП пострадали девочка и ее мама. Они доставлены в больницы Нижнего Тагила с переломами различных частей тела. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
В отношении матери составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача права управления автомобилем несовершеннолетней, не имеющей на то право) и по ст. 12.6 КоАП РФ (Неиспользование ремня безопасности).
«Госавтоинспекция подчеркивает, что подобное поощрение со стороны родителей, которые разрешают и допускают управлять транспортными средствами детям без прав, приводит к серьезным последствиям», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что Дзержинский районный суд Нижнего Тагила на трое суток арестовал мужчину за неповиновение законному требованию полиции.
Мужчину посадили в полицейскую машину, чтобы отвезти в отдел для установления личности и выяснения обстоятельств. Но по пути он сбежал, выпрыгнув на ходу из служебной машины.