В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме

Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в 16-этажном доме в Ставрополе произошел взрыв.
Как уточняет издание, по предварительным данным, в доме, расположенном на улице Тухачевского, взорвался газ.
«В доме по улице Тухачевского произошел, по предварительной информации, взрыв с последующим возгоранием на 16-м этаже в многоквартирном доме жилом доме», — отметил источник.
В настоящий момент другие подробности произошедшего устанавливаются.
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