МЧС: в Благовещенске на реке Зея затонул катер

Катер, на котором находилось трое мужчин, затонул на реке Зея в районе нового моста в Благовещенске, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.
Люди, плывшие на судне, не пострадали. По информации управления МЧС, в ночь на 21 мая мужчины решили прокатиться на судне. При этом они не убедились в технической исправности транспортного средства.
После начала движения катер стал тонуть. Двое мужчин смогли самостоятельно доплыть до берега. Третьему пассажиру понадобилась помощь спасателей.
В связи с инцидентом проводится проверка. На место случившегося выехал Благовещенский транспортный прокурор. Линейный отдел МВД России устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, в октябре в Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в понтон у Кашина моста на Крюковом канале. Транспортное средство, получив пробоину, начало тонуть. На борту находились капитан и два пассажира. Им удалось спастись.