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Взрыв в 16-этажке в Ставрополе: разрушен целый этаж, обломки засыпали десятки машин

Взрыв разнёс целый этаж в многоэтажном доме по улице Тухачевского в Ставрополе, предварительная версия — газ. Из видео с места событий следует, что хлопок разрушил целый этаж и побил десятки машин. В результате происшествия пострадала женщина, пишет в телеграм-канале глава города Иван Ульянченко.

Источник: Life.ru

Видео © Телеграм / Нетипичный Ставрополь.

«Взрыв бытового газа произошёл сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас её на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключён от коммуникаций», — пишет мэр.

По его словам, подробности происшествия в 16-этажном доме выясняют экстренные службы. Сам градоначальник уже прибыл на место трагедии, он взял ситуацию на личный контроль.

Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске разгорелся сильный пожар в автомастерской. В его тушении было задействовано 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники МЧС.