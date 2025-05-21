Взрыв в 16-этажке в Ставрополе: разрушен целый этаж, обломки засыпали десятки машин

Видео © Телеграм / Нетипичный Ставрополь.
«Взрыв бытового газа произошёл сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас её на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключён от коммуникаций», — пишет мэр.
По его словам, подробности происшествия в 16-этажном доме выясняют экстренные службы. Сам градоначальник уже прибыл на место трагедии, он взял ситуацию на личный контроль.
Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске разгорелся сильный пожар в автомастерской. В его тушении было задействовано 20 спасателей и 7 единиц специализированной техники МЧС.