Взрыв в 16-этажке в Ставрополе: разрушен целый этаж, обломки засыпали десятки машин

«Взрыв бытового газа произошёл сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас её на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключён от коммуникаций», — пишет мэр.