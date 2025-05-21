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Пара из Красноярска попалась на раскладке наркотиков в другом городе

В Лесосибирске Красноярского края полицейские изъяли из незаконного оборота более 38 граммов героина и метадона.

Источник: ГУ МВД

Наркотики по тайникам раскладывала семейная пара из Красноярска, на чем и попалась.

«Как установили полицейские, ранее судимые 35-летний мужчина и его 33-летняя супруга к моменту задержания уже успели разместить 4 свертка с метадоном общей массой 0,833 граммов. Далее они планировали разложить еще 21 закладку весом 3,560 граммов с синтетическим наркотиком, но сотрудники ОВД пресекли распространение запрещенных веществ, метадон был изъят», — рассказали в ГУ МВД.

Кроме того, в съемной квартире у семьи закладчиков обнаружили 95 свертков с героином общей массой 34,655 граммов и 4 свертка с метадоном общей массой 0,529 граммов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», им грозит до 15 лет лишения свободы.