Пара из Красноярска попалась на раскладке наркотиков в другом городе

«Как установили полицейские, ранее судимые 35-летний мужчина и его 33-летняя супруга к моменту задержания уже успели разместить 4 свертка с метадоном общей массой 0,833 граммов. Далее они планировали разложить еще 21 закладку весом 3,560 граммов с синтетическим наркотиком, но сотрудники ОВД пресекли распространение запрещенных веществ, метадон был изъят», — рассказали в ГУ МВД.