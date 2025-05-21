В Ставрополе прогремел взрыв в 18-этажном жилом доме

Взрыв прогремел в 18-этажном многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Ульянченко.
«Сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций», — написал он.
По словам Ульянченко, причина взрыва — утечка бытового газа.
Подробности выясняются, дополнил градоначальник.
По данным Telegram-канала Mash, порядка 30 машин, припаркованных близ дома, завалены кусками бетона и кирпичами.
Ранее в Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая мимо подъезда дома.