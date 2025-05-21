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В Ставрополе прогремел взрыв в 18-этажном жилом доме

В результате взрыва пострадала женщина.

Взрыв прогремел в 18-этажном многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе, пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Ульянченко.

«Сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций», — написал он.

По словам Ульянченко, причина взрыва — утечка бытового газа.

Подробности выясняются, дополнил градоначальник.

По данным Telegram-канала Mash, порядка 30 машин, припаркованных близ дома, завалены кусками бетона и кирпичами.

Ранее в Новосибирске взорвался автомобиль, проезжая мимо подъезда дома.