В Иркутске на пожаре спасли 103-летнего пенсионера

На улице Авиастроителей в Иркутске утром 21 мая 2025 года разгорелся пожар — пламя охватило одну из квартир на третьем этаже. Очевидцы заметили, как из окон на третьем этаже валит густой черный дым, после чего сразу обратились за помощью. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.