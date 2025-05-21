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В Иркутске на пожаре спасли 103-летнего пенсионера

Мужчину доставили в больницу.

Источник: МЧС РФ

На улице Авиастроителей в Иркутске утром 21 мая 2025 года разгорелся пожар — пламя охватило одну из квартир на третьем этаже. Очевидцы заметили, как из окон на третьем этаже валит густой черный дым, после чего сразу обратились за помощью. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.

— Из задымленного подъезда с пятого этажа спасли 103-летнего пенсионера. Его в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи. При помощи спасательных устройств вывели еще восемь человек, из них двое детей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Огонь успел охватить 10 квадратов. ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь успел охватить 10 квадратов. Благо, специалисты прибыли вовремя — потушили всё за 22 минуты. На месте работали 11 человек с применением четырех единиц техники. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

Важно! МЧС рекомендует тщательно следить за состоянием проводки и не перегружать электросеть. Также советуют не курить в постели и установить пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе двое мужчин устроили ландшафтные пожары.