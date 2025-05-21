В доме Ставрополя взрывом газа снесло целый этаж: онлайн-трансляция

10:13 В результате сильного взрыва, произошедшего в одном из многоквартирных домов Ставрополя, пострадали по меньшей мере два человека. Среди пострадавших — женщина 31 года, получившая травму ноги, а также десятилетний ребенок, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, у обоих диагностированы черепно-мозговые травмы; в настоящее время их доставляют в медицинское учреждение.