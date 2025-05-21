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В доме Ставрополя взрывом газа снесло целый этаж: онлайн-трансляция

В жилом доме на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, сопровождавшийся возгоранием. Инцидент случился на верхнем этаже дома № 30/8. В результате происшествия пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.

В Ставрополе произошел взрыв.

В жилом доме на улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, сопровождавшийся возгоранием. Инцидент случился на верхнем этаже дома № 30/8. В результате происшествия пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.

На месте работают все экстренные службы. Пожар был локализован в кратчайшие сроки. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

10:23 Появились кадры с квартир, пострадавших от взрыва газа.

10:20 Глава города Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что прибыл на место происшествия. Он отметил, что держит ситуацию под контролем.

10:17 Пожар локализован. Об том сообщил глава региона Владимир Владимиров.

В одной из многоэтажек по улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрывФото: telegram-канал «Нетипичный Ставрополь», t.me.

10:15 Здание было обесточено, а подача газа и воды прекращена, сообщил Mash. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Согласно предварительным данным, причиной взрыва на улице Тухачевского стал бытовой газ. В результате взрывной волны и разлета обломков повреждены пять этажей расположенного рядом жилого дома.

10:13 В результате сильного взрыва, произошедшего в одном из многоквартирных домов Ставрополя, пострадали по меньшей мере два человека. Среди пострадавших — женщина 31 года, получившая травму ноги, а также десятилетний ребенок, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, у обоих диагностированы черепно-мозговые травмы; в настоящее время их доставляют в медицинское учреждение.