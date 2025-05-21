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Погибших в результате взрыва в доме в Ставрополе нет

В результате взрыва бытового газа в жилом доме Ставрополя обошлось без жертв. Об этом сообщили оперативные службы.

В одной из многоэтажных жилых построек Ставрополя произошел взрыв.

В результате взрыва бытового газа в жилом доме Ставрополя обошлось без жертв. Об этом сообщили оперативные службы.

«Погибших из-за взрыва газа в доме в Ставрополе нет», — пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы города. Инцидент произошел утром 21 мая.

Утром в одной из многоэтажных жилых построек Ставрополя произошел взрыв. В результате происшествия один из этажей здания был полностью уничтожен, а несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.