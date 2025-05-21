Двое узбекистанцев пытались ввезти через границу наркотики на 1 миллион долларов

Оперативные мероприятия продолжились. В результате были задержаны ещё пять человек, проживающих в Ташкенте и Ташкентской области в возрасте от 25 до 33 лет, которые занимались расфасовкой и распространением наркотиков. Они действовали по указанию гражданина Российской Федерации, координирующего наркотрафик через мессенджер Telegram.