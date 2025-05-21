Двое узбекистанцев пытались ввезти через границу наркотики на 1 миллион долларов

В ходе досмотра медицинского оборудования, принадлежащего двум жителям Кургантепинского района Андижанской области (37 лет и 42 года), внутри аппаратов было обнаружено 4,2 килограмма мефедрона и 3,9 килограмма альфа-PVP. Запрещённые вещества были тщательно спрятаны внутри оборудования. По предварительным оценкам, их общая стоимость составляет около 1 миллиона долларов.
Оперативные мероприятия продолжились. В результате были задержаны ещё пять человек, проживающих в Ташкенте и Ташкентской области в возрасте от 25 до 33 лет, которые занимались расфасовкой и распространением наркотиков. Они действовали по указанию гражданина Российской Федерации, координирующего наркотрафик через мессенджер Telegram.
По фактам контрабанды и оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконный оборот наркотиков) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.