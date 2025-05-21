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Восемь боеприпасов взорвали на полигоне под Воронежем

На подрывной площадке Каширского района Воронежской области уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Утилизацию снарядов, мин и гранаты заказала администрация Верхнемамонского района. Восемь боеприпасов были найдены на территории муниципалитета при земляных работах и отвезены для уничтожения на специальный полигон.

В МЧС сообщили, что ликвидацией занималась аварийно-спасательная служба Воронежской области. Во вторник, 20 мая, в 16 часов 05 минут взорвали:

1 единицу артиллерийского снаряда, 75 мм, 1 единицу артиллерийского снаряда, 105 мм, 5 единиц минометных мин, 45 мм.1 единицу ручной гранаты Ф-1.

Подрыв прошел в штатном режиме без происшествий.