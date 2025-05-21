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Женщина с ребенком пострадали в результате взрыва газа в доме в Ставрополе

В результате взрыва в многоэтажке Ставрополя минимум два человека получили травмы: 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Пострадавших доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.

У обоих диагностирована черепно-мозговая травма (архивное фото).

В результате взрыва в многоэтажке Ставрополя минимум два человека получили травмы: 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Пострадавших доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.

«Пострадала 31-летняя женщина, у нее травма нижней конечности, и 10-летний ребенок», — пишет telegram-канал Mash. Предварительно, у обоих диагностирована черепно-мозговая травма.

Взрыв был настолько сильным, что полностью разрушил один из этажей здания. Ударной волной и обломками повреждены пять этажей соседнего дома: в стене образовалась пробоина, разрушены ограждения двух балконов, в семи квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом. Сразу после взрыва дом был полностью отключен от электроэнергии, газа и водоснабжения.