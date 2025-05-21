Женщина с ребенком пострадали в результате взрыва газа в доме в Ставрополе

Взрыв был настолько сильным, что полностью разрушил один из этажей здания. Ударной волной и обломками повреждены пять этажей соседнего дома: в стене образовалась пробоина, разрушены ограждения двух балконов, в семи квартирах выбиты окна. Кроме того, повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом. Сразу после взрыва дом был полностью отключен от электроэнергии, газа и водоснабжения.