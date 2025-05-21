В Турции задержали почти 300 подозреваемых в членстве в ИГ

«В результате операций, проведенных в течение двух недель в 47 провинциях подразделениями управления безопасности и жандармерии, задержаны 298 человек, подозреваемых в членстве в ИГ», — написал министр в X.
Операции проводились в Адане, Анкаре, Анталье, Измире, Мерсине, Стамбуле и других городах. Задержанные подозреваются в участии в деятельности ИГ и финансировании террористической группировки.
Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. По данным МВД, за год в стране задержано около 4 тыс. человек по подозрению в связях с террористической организацией.