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В Турции задержали почти 300 подозреваемых в членстве в ИГ

СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Спецслужбы Турции задержали 298 человек по подозрению в участии в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая.

Источник: Reuters

«В результате операций, проведенных в течение двух недель в 47 провинциях подразделениями управления безопасности и жандармерии, задержаны 298 человек, подозреваемых в членстве в ИГ», — написал министр в X.

Операции проводились в Адане, Анкаре, Анталье, Измире, Мерсине, Стамбуле и других городах. Задержанные подозреваются в участии в деятельности ИГ и финансировании террористической группировки.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. По данным МВД, за год в стране задержано около 4 тыс. человек по подозрению в связях с террористической организацией.