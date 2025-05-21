Утром в доме на улице Тухачевского в городе Ставрополь произошел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ. Как сообщили городские власти, в результате происшествия пострадала одна женщина.
В Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа: видео
Утром в доме на улице Тухачевского в городе Ставрополь произошел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ. Как сообщили городские власти, в результате происшествия пострадала одна женщина.