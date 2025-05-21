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В Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа: видео

Утром в доме на улице Тухачевского в городе Ставрополь произошел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ. Как сообщили городские власти, в результате происшествия пострадала одна женщина.

Утром в доме на улице Тухачевского в городе Ставрополь произошел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стал бытовой газ. Как сообщили городские власти, в результате происшествия пострадала одна женщина.