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В Самаре 83-летняя пассажир BMW попала в больницу после столкновения со столбом

В Красноглинском районе Самары случилась авария с участием дорогой иномарки.

В Красноглинском районе Самары случилась авария с участием дорогой иномарки. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, 36-летний мужчина за рулем BMW ехал по Волжскому шоссе, не справился с управлением и влетел в столб.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля — 83-летняя женщина. Ее отвезли в больницу на «скорой».

Ранее мы писали об аварии, в которой пострадала 15-летняя девочка.

А еще показывали последствия урагана, который прошелся по областной столице 20 мая.

Больше интересного о Самаре и области читайте в телеграм-канале «МК в Самаре».