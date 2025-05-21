В Самаре 83-летняя пассажир BMW попала в больницу после столкновения со столбом

В Красноглинском районе Самары случилась авария с участием дорогой иномарки. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, 36-летний мужчина за рулем BMW ехал по Волжскому шоссе, не справился с управлением и влетел в столб.
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля — 83-летняя женщина. Ее отвезли в больницу на «скорой».
Ранее мы писали об аварии, в которой пострадала 15-летняя девочка.
А еще показывали последствия урагана, который прошелся по областной столице 20 мая.
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