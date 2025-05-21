Губернатор Владимиров: Пожар потушен после взрыва газа в доме в Ставрополе

15 мая недалеко от детского дома в Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой. По предварительным данным, причиной взрыва стали баллоны с газом. В результате произошедшего также сгорели пять строений общепита. Некоторые очевидцы рассказали, что видели зарево от пожара. Кроме того, они отметили, что постройка, в которой готовили и продавали шаурму, находилась на улице Куйбышева.