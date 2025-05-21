Губернатор Владимиров: Пожар потушен после взрыва газа в доме в Ставрополе

Пожар в многоэтажке в Ставрополе, где ранее произошел взрыв бытового газа, полностью ликвидирован. Об этом в среду, 21 мая, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
— Пожар потушен, — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
В результате взрыва около 30 машин оказались завалены кусками бетона. Инцидент произошел на 18 этаже многоквартирного дома в 7:00. По словам местных жителей, ударной волной вынесло несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Из-за пожара также пострадала женщина.
15 мая недалеко от детского дома в Батайске Ростовской области взорвалась палатка с шаурмой. По предварительным данным, причиной взрыва стали баллоны с газом. В результате произошедшего также сгорели пять строений общепита. Некоторые очевидцы рассказали, что видели зарево от пожара. Кроме того, они отметили, что постройка, в которой готовили и продавали шаурму, находилась на улице Куйбышева.
7 мая на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри в Якутии также произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали минимум четыре человека.