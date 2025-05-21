Взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе 21 мая

Как сообщает «КП-Ставрополь», в результате ЧП пострадала одна женщина. Ее уже госпитализировали в медучреждение. На место оперативно прибыли экстренные службы города. По словам мэра Ивана Ульянченко, дом отключен от всех коммуникаций. Он держит ситуацию на личном контроле.