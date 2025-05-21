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Взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе 21 мая

В результате хлопка в многоквартирном доме в Ставрополе пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

Утром в среду, 21 мая, в одном из многоэтажных домов в Ставрополе по улице Тухачевского произошел взрыв, по предположительным данным, газа. В жилом здании выбиты стекла, также повреждены стоящие во дворе автомобили.

Как сообщает «КП-Ставрополь», в результате ЧП пострадала одна женщина. Ее уже госпитализировали в медучреждение. На место оперативно прибыли экстренные службы города. По словам мэра Ивана Ульянченко, дом отключен от всех коммуникаций. Он держит ситуацию на личном контроле.

«Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По данным МЧС России по региону, пожар потушен.

Как KP.RU писал ранее, утром 25 марта в Махачкале прозвучало два взрыва газовоздушной смеси. Один из них произошел в многоэтажном доме, а вот второй в магазине сотовой связи.