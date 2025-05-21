Взрыв произошел в жилом доме в Ставрополе 21 мая

Утром в среду, 21 мая, в одном из многоэтажных домов в Ставрополе по улице Тухачевского произошел взрыв, по предположительным данным, газа. В жилом здании выбиты стекла, также повреждены стоящие во дворе автомобили.
Как сообщает «КП-Ставрополь», в результате ЧП пострадала одна женщина. Ее уже госпитализировали в медучреждение. На место оперативно прибыли экстренные службы города. По словам мэра Ивана Ульянченко, дом отключен от всех коммуникаций. Он держит ситуацию на личном контроле.
«Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина, сейчас ее на скорой медики доставляют в больницу», — написал градоначальник в Telegram-канале.
По данным МЧС России по региону, пожар потушен.
Как KP.RU писал ранее, утром 25 марта в Махачкале прозвучало два взрыва газовоздушной смеси. Один из них произошел в многоэтажном доме, а вот второй в магазине сотовой связи.