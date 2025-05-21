Пострадавший от нападения рыси житель Башкирии лечится амбулаторно

Напомним, на майских праздниках рысь внезапно вышла к людям. Она набросилась на сельчанина и пыталась его укусить. На крики мужчины прибежала его жена и пара вдвоем отбилась от дикой кошки, ударив ее вилам. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено бешенством.