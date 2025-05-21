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Пострадавший от нападения рыси житель Башкирии лечится амбулаторно

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии мужчины, пострадавшего от рыси.

Источник: Комсомольская правда

Житель деревни Урюш-Битуллино, на которого 11 мая напала дикая рысь, в настоящее время получает амбулаторную медицинскую помощь. Об этом сообщает региональный минздрав. Согласно информации ведомства, у мужчины диагностирована единственная травма — царапина на правом предплечье.

Напомним, на майских праздниках рысь внезапно вышла к людям. Она набросилась на сельчанина и пыталась его укусить. На крики мужчины прибежала его жена и пара вдвоем отбилась от дикой кошки, ударив ее вилам. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено бешенством.

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