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На ГРЭС в Красноярском крае задержали дебошира

Силовики задержали в Шарыпово Красноярского края мужчину, который устроил дебош на Березовской государственной районной электростанции.

Источник: Российская газета

В отдел полиции «Шарыповский» о буйном поведении незнакомца сообщили сотрудники станции. Они рассказали, что на проходной неизвестный им человек грубо бранится и высказывает угрозы. Одна из работниц подрядной организации БГРЭС заявила, что хулиган сломал ей руку.

«Злоумышленника доставили в отдел полиции, это не судимый 33-летний мужчина», — проинформировали в краевом главке МВД.

Решается вопрос о привлечении дебошира к ответственности, а пока стражи порядка передали его в специализированное медучреждение.