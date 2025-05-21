На ГРЭС в Красноярском крае задержали дебошира

В отдел полиции «Шарыповский» о буйном поведении незнакомца сообщили сотрудники станции. Они рассказали, что на проходной неизвестный им человек грубо бранится и высказывает угрозы. Одна из работниц подрядной организации БГРЭС заявила, что хулиган сломал ей руку.
«Злоумышленника доставили в отдел полиции, это не судимый 33-летний мужчина», — проинформировали в краевом главке МВД.
Решается вопрос о привлечении дебошира к ответственности, а пока стражи порядка передали его в специализированное медучреждение.