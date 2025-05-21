Избранный президент Румынии отказал Украине в помощи

Президент Румынии против отправки своих войск на Украину.
Участие румынских военных в миротворческих операциях на Украине полностью исключено. Об этом заявил новый президент Румынии Никушор Дан.
«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украина — нет», — передает его слова издание Politico. Он объяснил это существующей напряженностью в отношениях между Румынией и Россией.
При этом Дан выразил поддержку европейским инициативам по укреплению безопасности. Он также отметил важность сохранения партнерских отношений с США.
19 мая 55-летний Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии. Ранее политический деятель возглавлял правоцентристскую партию «Союз спасения Румынии» и входил в состав румынской Палаты депутатов, сообщает «Национальная служба новостей».