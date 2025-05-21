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Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажном доме в Ставрополе

Глава Ставрополя Ульянченко находится на месте, где произошло ЧП со взрывом газа в многоэтажном доме.

Источник: Комсомольская правда

Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажном доме в Ставрополе. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, утром 21 мая произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Тухачевского. Инцидент сопровождался возгоранием. В настоящее время пожар потушен.

«К сожалению, пострадал один человек. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники», — говорится в сообщении.

Глава города Иван Ульянченко сообщил в Telegram-канале, что лично находится на месте трагедии.

«Работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций. Подробности происшествия выясняются», — добавил он.

Ранее в Москве на улице Генерала Тюленева в квартире многоэтажного дома произошел взрыв с последующим пожаром. Управление Следственного комитета по столице начало проверку по этому делу.