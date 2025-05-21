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Пожар в жилом доме в Ставрополе потушен

Пожар после взрыва газа в жилом доме Ставрополя был локализован, а затем полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города.

Пожар после взрыва газа в жилом доме Ставрополя был локализован, а затем полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров.

«Пожар потушен», — написал губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города, а также глава Ставрополя. Как только ситуация позволит, специалисты проведут обследование состояния здания, чтобы оценить степень повреждений и спланировать восстановительные работы.