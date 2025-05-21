Пожар в жилом доме в Ставрополе потушен

«Пожар потушен», — написал губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы города, а также глава Ставрополя. Как только ситуация позволит, специалисты проведут обследование состояния здания, чтобы оценить степень повреждений и спланировать восстановительные работы.