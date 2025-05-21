Издание Daily Mail сообщило, что в Соединенных Штатах Америки сотрудница школы совратила 14-летнего подростка.
Уточняется, что Келли Энн Шутте работала в школе Pennridge South Middle School. Осенью 2022 года она начала общение с подростком. Она общалась с ним по телефону, звала к себе в кабинет после уроков.
В какой-то момент между ними закрутился роман. Они занимались сексом в машине женщины, в ее доме и даже в доме школьника. Об этом узнала мать подростка и обратилась в полицию.
«Несмотря на все обвинения женщине удалось избежать лишения свободы. Суд приговорил ее к условному сроку. Помимо прочего, женщина была внесена в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и запретили ей приближаться к жертве», — отметило издание.
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