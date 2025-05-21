Над регионами за четыре часа сбито еще 32 украинских беспилотника

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении ещё 32 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны.
Все дроны были сбиты в период с 4:00 до 8:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников — 16 — было перехвачено в небе над Орловской областью. Также были сбиты 10 дронов над Брянской областью и шесть — над Курской.
Ранее сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны за восемь часов, с 20:00 вчерашнего дня до 04:05 сегодняшнего, ликвидировали над территорией страны 127 украинских беспилотников.