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Над регионами за четыре часа сбито еще 32 украинских беспилотника

Российские военнослужащие сбили еще 32 украинских беспилотника над регионами РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении ещё 32 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны.

Все дроны были сбиты в период с 4:00 до 8:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников — 16 — было перехвачено в небе над Орловской областью. Также были сбиты 10 дронов над Брянской областью и шесть — над Курской.

Ранее сообщалось, что силы российской противовоздушной обороны за восемь часов, с 20:00 вчерашнего дня до 04:05 сегодняшнего, ликвидировали над территорией страны 127 украинских беспилотников.