Названо число мирных жителей на линии фронта под Купянском

Ганчев уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения. Он отметил, что только после освобождения этих территорий можно будет проверить, действительно ли там оставались люди, несмотря на неоднократные заявления украинских властей о принудительной эвакуации.