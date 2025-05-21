Украинские власти неоднократно объявляли о принудительной эвакуации жителей.
Около 500 мирных жителей могут оставаться в населенных пунктах Купянского района, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев.
«Примерные расчеты по тем жителям, по тем населенным пунктам, которые освобождаются, от наших военных мы получаем, что там около пятиста человек», — передает слова депутата РИА Новости. Он добавил, что точный подсчет населения невозможен из-за сложной оперативной обстановки и постоянных боев.
Ганчев уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения. Он отметил, что только после освобождения этих территорий можно будет проверить, действительно ли там оставались люди, несмотря на неоднократные заявления украинских властей о принудительной эвакуации.
Ранее российские войска установили огневой контроль над ключевыми путями снабжения ВСУ в районе Купянска. Освобождение Дорошовки и близость к городу создают стратегические преимущества для ВС России, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Его слова передает «Царьград».