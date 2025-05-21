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На первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области завели дело

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и начальник подведомственного министерству ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» стали фигурантами дела о получении взяток в крупном размере при реализации контрактов на 100 млн рублей. Незаконные действия были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Источник: РИА "Новости"

«На основании представленных управлением ФСБ России по Челябинской области результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудниками СУ СК России по региону в отношении первого заместителя министра и начальника ОГКУ возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере)», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что ранее сотрудниками управления было установлено, что первый заместитель министра и начальник ОГКУ получили взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в регионе. Общая стоимость государственных контрактов превышает 100 млн рублей в рамках реализации Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования.

Проводятся следственные действия с целью закрепления доказательной базы, для установления и документирования иных возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.