На первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области завели дело

Там пояснили, что ранее сотрудниками управления было установлено, что первый заместитель министра и начальник ОГКУ получили взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в регионе. Общая стоимость государственных контрактов превышает 100 млн рублей в рамках реализации Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования.