На первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области завели дело

«На основании представленных управлением ФСБ России по Челябинской области результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудниками СУ СК России по региону в отношении первого заместителя министра и начальника ОГКУ возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере)», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что ранее сотрудниками управления было установлено, что первый заместитель министра и начальник ОГКУ получили взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в регионе. Общая стоимость государственных контрактов превышает 100 млн рублей в рамках реализации Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования.
Проводятся следственные действия с целью закрепления доказательной базы, для установления и документирования иных возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.