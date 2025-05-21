Неизвестные разрушили более 90 кв. м в древней усадьбе около Херсонеса

Древний город Херсонес Таврический был основан в V веке до нашей эры там, где сейчас находится Севастополь. Значительную территорию вокруг него занимала хора — участки-усадьбы для ведения сельского хозяйства: херсонеситы выращивали здесь зерно, виноград и другие сельхозкультуры. Большая часть усадеб находились там, где сейчас построены южные спальные районы Севастополя, и далеко не все из этих участков изучены археологами.
«В отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело. Неустановленное лицо в неустановленное в ходе дознания время, находясь на территории объекта культурного наследия “Усадьба античного надела № 318”, повредило его, причинив объекту культурного наследия. Длина траншеи в пределах объекта культурного наследия составляет 148 м, площадь траншеи оставляет 90,3 кв. м», — говорится в ответе на запрос ТАСС.
При этом уточняется, что, по данным следствия, преступление было совершено осенью 2023 года, но уголовное дело возбудили позднее. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, санкция которой предполагает до трех лет лишения свободы).
По информации УМВД, усадьба включена в границы территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Поврежденную усадьбу уже обследовали сотрудники государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Сумма ущерба оценивается в почти 742 тыс. рублей, что считается крупным размером. «В ходе обследования траншеи зафиксировано наличие множественного керамического материала античного времени, вывалы каменной кладки древней стены, произведенные при копке траншеи. Данные факты подтверждают наличие мощного культурного слоя, связанного с бытованием усадьбы античного надела № 318. Проводится расследование, принимается полный комплекс мер, направленный на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — отметили в управлении.