Неизвестные разрушили более 90 кв. м в древней усадьбе около Херсонеса

Древний город Херсонес Таврический был основан в V веке до нашей эры там, где сейчас находится Севастополь. Значительную территорию вокруг него занимала хора — участки-усадьбы для ведения сельского хозяйства: херсонеситы выращивали здесь зерно, виноград и другие сельхозкультуры. Большая часть усадеб находились там, где сейчас построены южные спальные районы Севастополя, и далеко не все из этих участков изучены археологами.