В Новосибирске мошенники звонят от имени СФР: как защитить пенсию

В мае 2025 года в Новосибирске зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и Объединённого кредитного бюро. Пострадавшая Елена Ситникова рассказала «BFM-Новосибирск», что 18 мая её «пожилой маме через WhatsApp поступил звонок от некой Анастасии Шаповаловой, которая представилась сотрудницей СФР», после чего последовали попытки получить доступ к учётной записи на «Госуслугах» через отправку СМС-кодов под предлогом пересчета пенсии за «неучтённый стаж».