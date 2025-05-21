Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мошенники звонят от имени СФР: как защитить пенсию

Жители города массово сообщают о звонках с предложениями «пересчитать пенсию» и «защитить от кредитов».

Источник: Om1 Новосибирск

В мае 2025 года в Новосибирске зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и Объединённого кредитного бюро. Пострадавшая Елена Ситникова рассказала «BFM-Новосибирск», что 18 мая её «пожилой маме через WhatsApp поступил звонок от некой Анастасии Шаповаловой, которая представилась сотрудницей СФР», после чего последовали попытки получить доступ к учётной записи на «Госуслугах» через отправку СМС-кодов под предлогом пересчета пенсии за «неучтённый стаж».

В СФР подтвердили, что не звонят гражданам по таким вопросам и не запрашивают коды доступа, а в ОКБ уточнили, что их сотрудники «никогда не звонят через мессенджеры», что позволяет идентифицировать подобные звонки как мошеннические.

Эксперты предупреждают, что схема с последовательными звонками от «сотрудников СФР» и «представителей ОКБ» стала новой тактикой преступников в 2025 году, и рекомендуют горожанам проявлять бдительность, не сообщать персональные данные и коды доступа, а также предупреждать пожилых родственников о подобных схемах обмана.