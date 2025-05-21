Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Ставрополе

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня утром прогремел взрыв в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Тухачевского, 30/8.
Он уточнил, что в результате взрыва пострадала женщина.
«Сегодня утром в жилом доме по улице Тухачевского, 30/8 произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадала женщина. В настоящий момент медики оказывают ей всю необходимую помощь», — отметил Ульянченко.
Он добавил, что на месте происшествия сейчас работают все экстренные службы. Многоэтажный дом отключили от коммуникаций.
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