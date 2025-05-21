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В Башкирии 18-летняя девушка сбила насмерть женщину

В Башкирии 44-летняя женщина погибла под колесами отечественной легковушки.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке трагически оборвалась жизнь 44-летней женщины. Она погибла под колесами ВАЗ-2114, за рулем которой была 18-летняя девушка.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Башкирии, ДТП произошло на Худайбердина. Девушка наехала на пешехода, которая шла по проезжей части в попутном направлении. От тяжелых травм женщина умерла до приезда медиков.

По факту аварии начато разбирательство.

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