Более полусотни машин пострадали в результате взрыва в Ставрополе. Видео

В результате взрыва газа в доме Ставрополя, от разрушения конструкций и выброса обломков пострадало около 60 автомобилей, находившихся во дворе и на прилегающих дорогах. Большинство машин получили различные повреждения — от разбитых стекол до серьезных вмятин и пробоин в кузове.