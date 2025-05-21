Более полусотни машин пострадали в результате взрыва в Ставрополе. Видео

После происшествия дворовые дороги оказались засыпаны обломками строительных материалов (архивное фото).
В результате взрыва газа в доме Ставрополя, от разрушения конструкций и выброса обломков пострадало около 60 автомобилей, находившихся во дворе и на прилегающих дорогах. Большинство машин получили различные повреждения — от разбитых стекол до серьезных вмятин и пробоин в кузове.
«Около 60-ти машин, припаркованных у взорвавшегося дома, пострадали от упавших обломков», — пишет telegram-канал SHOT. После происшествия дворовые дороги и прилегающие территории оказались буквально засыпаны обломками бетона, кирпича и других строительных материалов.
Утром 21 мая в одном из многоквартирных домов Ставрополя произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал утечка бытового газа в одной из квартир.