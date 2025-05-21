В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 20 мая на пересечении улиц Вити Черевичкина и 32-й Линии.
По предварительной информации ведомства, 46-летний водитель Toyota двигался по 32-й Линии. В этот момент 51-летний водитель Shkoda ехал по улице Черевичкина. Водитель Toyota не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение.
От сильного удара травмы получила девочка-пассажир Shkoda. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.