Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала 10-летняя девочка

10-летняя девочка пострадала в аварии на Черевичкина в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 20 мая на пересечении улиц Вити Черевичкина и 32-й Линии.

По предварительной информации ведомства, 46-летний водитель Toyota двигался по 32-й Линии. В этот момент 51-летний водитель Shkoda ехал по улице Черевичкина. Водитель Toyota не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение.

От сильного удара травмы получила девочка-пассажир Shkoda. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.