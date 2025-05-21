В Ставрополе в результате взрыва газа погибших нет

В результате инцидента с взрывом бытового газа в одном из многоквартирных домов на юго-западе Ставрополя погибших нет, пишет ТАСС.
По информации, полученной от оперативных служб города, помощь оказывается одному человеку.
«По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб. Есть информация о пострадавшей женщине. Ей оказывается необходимая помощь», — сообщил представитель оперативных служб.
По данным Telegram-канала Mash, пострадала 31-летняя женщина, а также 10-летний ребёнок.
Напомним, в среду утром взрыв прогремел в 18-этажном многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе. Причина взрыва стала утечка бытового газа.