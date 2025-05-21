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В Ставрополе в результате взрыва газа погибших нет

Мощный взрыв произошел утром 21 мая в жилом многоэтажном доме в Ставрополе.

Источник: Аргументы и факты

В результате инцидента с взрывом бытового газа в одном из многоквартирных домов на юго-западе Ставрополя погибших нет, пишет ТАСС.

По информации, полученной от оперативных служб города, помощь оказывается одному человеку.

«По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб. Есть информация о пострадавшей женщине. Ей оказывается необходимая помощь», — сообщил представитель оперативных служб.

По данным Telegram-канала Mash, пострадала 31-летняя женщина, а также 10-летний ребёнок.

Напомним, в среду утром взрыв прогремел в 18-этажном многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе. Причина взрыва стала утечка бытового газа.