Депутат Рады пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ под Сумами

В Украине разгорелся скандал после удара российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по лагерю подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шостка Сумской области. По информации Министерства обороны России, удар был нанесен по военному полигону, где проходила подготовка украинских военнослужащих. В результате атаки, по данным российского ведомства, были уничтожены до 70 солдат ВСУ, среди которых находились около 20 инструкторов.