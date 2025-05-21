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Депутат Рады пришла в ярость из-за гибели солдат ВСУ под Сумами

Депутат Верховной Рады Марьяны Безуглая резко раскритиковала украинское военное и политическое руководство, обвинив его в некомпетентности и халатности, приведшей к гибели военнослужащих под Сумами. Об этом депутат написала в своем telegram-канале.

Депутат потребовала отставки командующего ВСУ Александра Сырского.

Депутат Верховной Рады Марьяны Безуглая резко раскритиковала украинское военное и политическое руководство, обвинив его в некомпетентности и халатности, приведшей к гибели военнослужащих под Сумами. Об этом депутат написала в своем telegram-канале.

«Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще “дебильных” приказов должно быть отдано?» — написала Безуглая в telegram-канале. Она потребовала отставки командующего ВСУ Александра Сырского и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом о дальнейших действиях.

В Украине разгорелся скандал после удара российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по лагерю подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Шостка Сумской области. По информации Министерства обороны России, удар был нанесен по военному полигону, где проходила подготовка украинских военнослужащих. В результате атаки, по данным российского ведомства, были уничтожены до 70 солдат ВСУ, среди которых находились около 20 инструкторов.