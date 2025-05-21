Рецидивист из Иркутска, обвиняемый в убийстве 16-летней давности, предстал перед судом

В 2009 году, по версии следствия, 27-летний обвиняемый приехал в Красноярск из Иркутска, где познакомился с девушкой и вместе с ней отправился в карьер за городом. В ходе возникшей ссоры, девушка пригрозила рассказать об их встрече его жене.