Рецидивист из Иркутска, обвиняемый в убийстве 16-летней давности, предстал перед судом

Житель Иркутской области предстанет перед судом в Красноярске по обвинению в убийстве девушки из Красноярска, которое он совершил 16 лет назад — и это не единственное преступление, в котором его обвиняют.
В 2009 году, по версии следствия, 27-летний обвиняемый приехал в Красноярск из Иркутска, где познакомился с девушкой и вместе с ней отправился в карьер за городом. В ходе возникшей ссоры, девушка пригрозила рассказать об их встрече его жене.
Разозлившись и находясь под воздействием наркотиков, мужчина ударил жертву битой по голове. После падения девушки со склона, он продолжил наносить удары, пока она не скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сжег орудие убийства и переехал в другой регион. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако, благодаря усилиям межведомственной группы и экспертизе, установившей совпадение биоматериалов, его причастность была доказана.
В ходе обыска в его доме было обнаружено более 30 кг наркотических веществ и два незарегистрированных обреза, которые он планировал сбыть.
Мужчина во всем признался и написал явку с повинной. Отягчающим обстоятельством в его деле стало то, что ранее он уже был судим за насильственные преступления и преступления, связанные с наркотиками.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по статьям: убийство (ст. 105 ч. 1 УК РФ), покушение на сбыт наркотических средств (ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ) и незаконное хранение оружия (ст. 222 ч. 1 УК РФ).
Дело будет рассмотрено в Свердловском районном суде Красноярска.