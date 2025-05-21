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Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Ставрополе

В Ставрополе возросло количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Сообщается, что пострадали три человека, среди которых находится ребенок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В результате взрыва газа в Ставрополе пострадало три человека.

В Ставрополе возросло количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Сообщается, что пострадали три человека, среди которых находится ребенок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Число пострадавших после взрыва газа в Ставрополе возросло», — заявил Владимиров.

В Ставрополе в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Тухачевского, 30/8, произошел взрыв бытового газа, повлекший за собой возгорание. Инцидент произошел на верхнем этаже здания.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва травмы получила женщина и ребенок. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.