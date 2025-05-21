В Уфе во второй раз пройдет фестиваль игрушек «Айда играть»

По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, популярность книжной ярмарки с каждым годом увеличивается. Количество участников выросло с 203 на первом мероприятии до более чем 2700 в текущем году. Советская площадь Уфы вновь станет центральной площадкой события, где в течение трех дней будут организованы различные зоны, связанные с литературой, театром, медициной, туризмом и другими направлениями.