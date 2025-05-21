В Уфе во второй раз пройдет фестиваль игрушек «Айда играть»

В ближайшее время в столице Башкирии состоятся два значимых мероприятия. С 30 мая по 1 июня пройдет III Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам», а с 5 по 8 июня — фестиваль «Айда играть».
По словам министра культуры республики Амины Шафиковой, популярность книжной ярмарки с каждым годом увеличивается. Количество участников выросло с 203 на первом мероприятии до более чем 2700 в текущем году. Советская площадь Уфы вновь станет центральной площадкой события, где в течение трех дней будут организованы различные зоны, связанные с литературой, театром, медициной, туризмом и другими направлениями.
Фестиваль «Айда играть», инициированный главой Башкирии Радием Хабировым, откроется 5 июня. По словам министра культуры, в этом году мероприятие проводится во второй раз и превратится в масштабную игровую зону с участием ведущих производителей игрушек. Точное число участников пока неизвестно, так как прием заявок продолжается.
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