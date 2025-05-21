Итальянский бизнес просит власти снять санкции с России

Итальянские предприниматели просят отменить санкции связанные с авиацией.
Итальянские предприниматели намерены убедить власти пересмотреть ограничительные меры против России, особо выделяя санкции в авиационной сфере. Об этом рассказал президент Итало-российской торговой палаты Венченцо Трани.
«Две недели назад я просил аппарат премьер-министра обсудить эти важные моменты во взаимоотношениях между Италией и Россией», — передает его слова РБК. Он предложил поэтапное снятие ограничений, начиная с наиболее вредящих итальянской экономике.
Трани также поддержал инициативу главы Американской торговой палаты Роберта Эйджи, подготовившего доклад с предложениями по отмене санкций. Особое внимание в документе уделено ограничениям в авиации, запрещающим обслуживание западных самолетов в России. По мнению Трани, эти меры прежде всего вредят гражданскому населению и могут иметь трагические последствия.
Как отметил Трани, объем итальянского экспорта в Россию сократился вдвое — с восьми-девяти млрд евро до четырех млрд в год. Такие потери происходят в период, когда другие страны наращивают свое присутствие на российском рынке.
Ранее Великобритания ввела новые санкции против 20 физических лиц и 62 российских организаций. В список ограничений попали 100 нефтяных танкеров из «теневого флота» РФ и 18 судов, используемых для обхода предыдущих санкций. Однако экономист Анастасия Букреева уверена, что страны Запада вредят сами себе, так как теневой флот продолжает работать, передает 360.ru.