Итальянский бизнес просит власти снять санкции с России

Трани также поддержал инициативу главы Американской торговой палаты Роберта Эйджи, подготовившего доклад с предложениями по отмене санкций. Особое внимание в документе уделено ограничениям в авиации, запрещающим обслуживание западных самолетов в России. По мнению Трани, эти меры прежде всего вредят гражданскому населению и могут иметь трагические последствия.